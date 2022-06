Hace dos años que Ozzy liberó un extraordinario material titulado ‘Ordinary Man’ a través de Epic Records, y hoy oficialmente la leyenda del metal, ha anunciado su regreso con ‘Album Patient Number 9’.

Tal y como CoS reporta, el anuncio llega con un nuevo sencillo titulado “Stream”, el cual llega con la colaboración de Jeff Beck, un inusual invitado que, curiosamente hace todo el sentido en melódicamente, pues a pesar de que cada uno tenga géneros distintos, la dupla logra sintetizar un concepto bastante poderoso.

Pero esto no es obra entera de Beck, pues Chad Smith logra confeccionar una línea de batería lo suficientemente firme como para que incluso Zack Wylde, ingresara lo suyo en las guitarras y teclados.

En palabras de Ozzy: “El track habla de una institución mental, concepto de donde se basa todo el álbum”.

Al disco no sólo se suman Eric Clapton, Tony Iommi, Mike McCready, as Duff McKagan, Chris Chaney, y una colaboración póstuma de Taylor Hawkins, la legendaria batería de Foo Fighters que nos dejara el pasado mes de marzo.



Chequen por acá el tracklist:

Patient Number 9 Tracklist:

01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

02. Immortal (feat. Mike McCready)

03. Parasite (feat. Zakk Wylde)

04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

05. One of Those Days (feat. Eric Clapton)

06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead and Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues