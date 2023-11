Ozzy Osbourne anunció que está fumando marihuana otra vez, porque teme que tan solo le quedan unos 10 años de vida.

A sus 74, el líder de Black Sabbath padece de Parkinson y experimenta dolores a raíz de varias cirugías. Reveló que su esposa Sharon, de 71 años, lo reprendió por fumar un porro recientemente, a lo que él respondió que no cree que le quede mucho tiempo, por lo que no le preocupa.

En entrevista con Rolling Stone U.K. (a través de The Sun), comentó: “No temo a la muerte, pero no deseo prolongar una existencia larga, dolorosa y miserable. Me gusta la idea de que si estoy en fase terminal, puedo resolverlo rápidamente en Suiza. Vi a mi padre sufrir cáncer”. Agregó: “Le dije a Sharon que había fumado marihuana recientemente y ella me regañó: ‘¿Por qué estás haciendo eso? ¡Te matará!’ Yo le respondí: ‘¿Cuánto tiempo quieres que viva?’. A lo sumo, me quedan 10 años y, cuando se es mayor, el tiempo parece acelerarse”.

En una conversación conjunta con The Sun acerca de la salud de su esposo, Sharon añadió: “A veces me he sentido tan impotente y mal por Ozzy. Ha pasado por numerosas operaciones y todo ha sido una pesadilla. Aunque no ha perdido su sentido del humor, lo veo aquí mientras todos los demás están de gira. Esta es la época más prolongada en la que nunca ha trabajado. Estar en casa durante tanto tiempo le resulta extraño”.

Ozzy celebrará sus 75 años en diciembre y el jueves (23 de noviembre) por la noche, recibió el premio Icon en los primeros premios Rolling Stone del Reino Unido.

El rockero se retirará de las giras (aunque ha dejado abierta la posibilidad de actuaciones esporádicas si su salud mejora), ya que sigue luchando contra una forma rara pero leve de Parkinson. Sin embargo, ha mencionado que las cirugías posteriores a una caída en 2019 han sido su mayor desafío en términos de salud.

Un accidente desplazó las varillas de metal que se le habían insertado en la espalda tras un accidente de quad en su casa en Buckinghamshire en 2003. A principios de este año, el rockero se sometió a su cuarta cirugía de columna en un intento por solucionar otra operación, donde se encontró un tumor.