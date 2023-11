A poco más de un año de su última visita, Iron Maiden ha anunciado su regreso a México como parte de The Future Past World Tour, en su extensión para 2024. Te contamos los detalles.

La última vez que gozamos de la presencia de Bruce Dickinson y compañía en México fue en septiembre del 2022, en el marco del Legacy of the Beast World Tour. Ahora lo harán con The Future Past World Tour, que arrancó en mayo de este año en europa. Recién se anunció su extensión para el 2024 y México, junto con Colombia y Chile, conforman la parte latinoamericana del calendario.

The Future Past World Tour se celebra en apoyo del decimoséptimo álbum de estudio de la Doncella de Hierro, ‘Senjutsu‘ (2021), que es parte del tema de la gira, junto con su álbum de 1986 ‘Somewhere in Time’.

Sobre su regreso a México, el bajista Steve Harris dijo a través de un comunicado oficial de OCESA: “En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fanáticos en América Latina no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”.

Iron Maiden será una de las primeras bandas en presentarse en el renovado Foro Sol, el próximo 20 de noviembre del 2024. Los boletos estarán disponibles en la Gran Venta HSBC el 30 de noviembre y 1º de diciembre; un día después, los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx. Hasta la redacción de esta nota, los precios no han sido confirmados.