La historia del ascenso de Nirvana como la banda insignia de la escena grunge, así como la estrepitosa caída que experimentó tras la muerte de su líder y fundador, Kurt Cobain; son aspectos del conjunto ampliamente documentados y que muchas de las veces continúan logrando la primera plana de revistas. Sin embargo, también existe una historia de esfuerzo y dedicación antes de que Nirvana se convirtiera en lo que fue, y también vale la pena contarla.

Nirvana se formó en 1987 en Aberdeen, Washington, y tocó en varias ocasiones bajo los nombres de Fecal Matter y Skid Row, siempre como un trío con Kurt Cobain al frente y Krist Novoselic en el bajo. Mientras limaban su imagen, también pasaron por un par de bateristas diferentes, antes de tener suerte con Dave Grohl.

“Aaron Burckhard fue el primer baterista de Nirvana”, escribe el Museum of Pop Culture.

“Pero él y la banda finalmente se separaron. Mientras que la agrupación buscaba un sustituto, Dale Crover ayudó a Nirvana con su primera maqueta y Dave Foster se encargó de las contrataciones en directo. Chad Channing se unió oficialmente a Nirvana en 1988, y la banda comenzó a trabajar en su álbum debut ‘Bleach’, que fue lanzado oficialmente en junio de 1989, seguido de una corta gira americana y una larga gira por el Reino Unido”.

Firmados por el legendario sello indie de Seattle, Sub Pop Records, la banda estaba ansiosa por alcanzar el éxito, pero no acababan por dar con su propio sonido. Fue entonces que entró en escena el productor Butch Vig (Garbage), quien se encargó de moldear el sonido que desembocaría en el icónico ‘Nevermind’. Sin embargo, ello no sería posible sino hasta la salida de Channing, quien sostenía una considerable tensión profesional con el quisquilloso Kurt Cobain.

Finalmente, Channing abandonó Nirvana en 1990, no sin antes haber grabado ‘Bleach’, además de las percusiones originales de “Polly” que lograron el corte en ‘Nevermind’.

Antes del súper estrellato también existo un Nirvana más modesto, que puedes disfrutar a continuación con un setlist que incluye algunas versiones tempranas de éxitos posteriores como “Polly” y “About a Girl”. Sucedió mientras abrían un concierto para TAD el 1º de diciembre de 1989, en Fahrenheit, Issy-les-Moulineaux, Francia.