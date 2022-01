Avril Lavigne ha anunciado una nueva colaboración con blackbear que pavimenta el camino pra la llegada de su próximo disco de estudio.

‘LOVE SUX’, que está próximo a estrenarse el 25 de febrero, terminará de construir un largo camino de reconexión que la cantante ha iniciado desde 2019 y ‘Head Above Water’.

Con un tracklist de 12 canciones, el disco que será distribuido por DTA Records, ‘LOVE SUX’ es probablemente el trabajo más independiente que Lavigne ha trabajado ya que a diferencia del esclavizante contrato de disquera que solía tener, por primera vez pudo elegir el esquema de trabajo, tracks finales y mezclas perfectas.

Pero de momento esperemos a “Love It When You Hate Me”, que se estrenará el día 14 de enero.



Mientras tanto, acá el tracklist: