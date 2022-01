Marina Kukhal, una mujer rusa de 36 años, ha sido detenida tras presuntamente asesinar a su marido, desmembrarlo y aventar sus restos a los animales.

La noticia llega a través de boingboing, quienes aseguran que la víctima, Alexander Yushko, tenía una carrera como rapero bajo el nombre de Andy Cartwright.

Andy solía tener un nivel de respeto dentro del circuito de freestyle, donde llegó varias veces a competir en ligas polacas y a nivel continental sin precisamente lograr mucho éxito.

La razón por la que Marina presuntamente lo asesinó, fue básicamente por una infidelidad. Y aunque el asunto sea de por sí escalofriante, la policía reportó que Kukhal podría salir libre ya que no se ha comprobado que ella lo mató, sólo que lo desmembró, aventó a las ratas, desapareció sus órganos principales y que tuvo sexo con su cadáver, cosa que, aunque no lo crean, no es ilegal allá.