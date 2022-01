La hija de Chris Cornell, Toni, está siguiendo los pasos de su padre rockero.

La adolescente de 17 años de edad del fallecido líder de Soundgarden y Audioslave compartió el miércoles en Instagram una emotiva versión acústica de “Hallelujah” de Leonard Cohen.

“Throwback to Xmas Eve❤️✨ Hallelujah revisited”, subtituló el vídeo, en el que aparece cantando con su guitarra frente a un árbol de Navidad. Vía redes sociales.

Toni, que Cornell comparte con su esposa Vicky Cornell, está demostrando que el talento musical le viene de familia, ya que suele publicar vídeos de ella misma tocando y cantando.

“Te quiero mucho ángel”, comentó Vicky en el vídeo.

En diciembre, Toni apareció en The Tonight Show con Jimmy Fallon para cantar una versión de “Nothing Compares 2 U”. La elección de la canción fue un homenaje a Chris, cuya propia versión del corte fue nominado este año a la mejor interpretación de rock en los Grammy.

“¡Mira mi actuación completa (enlace en la bio) en @fallontonight en honor a mi padre para celebrar sus dos nuevas nominaciones a los Grammy! Papi estoy muy honrada y espero haberte hecho sentir orgulloso”, escribió en Instagram. Vía redes sociales.

Chris Cornell, quien murió por suicidio en mayo de 2017 a los 52 años, también fue nominado a mejor álbum de rock por el disco póstumo de versiones ‘No One Sings Like You Anymore Vol. 1’.

La adolescente también ha lanzado un podcast de salud mental llamado Stop the Stigma, que dijo a PEOPLE en octubre de 2020 era la forma que tenía su familia de concienciar sobre la enfermedad que les arrebató a su padre (Chris también era padre de Lily, de 21 años, y de Christopher, de 16).