La música evoluciona junto con las generaciones y, en la actualidad, el reggaetón está en la cima de la pirámide consolidado como el género más exitoso del mundo; sin embargo, no todos simpatizan con su popularidad, como esta usuaria en TikTok quien decidió dejar de escuchar reggaetón por poderosas convicciones personales.

El 2021 fue el año del reggaetón y del k-pop, pues ambos géneros encontraron en sus representantes más destacados, Bad Bunny y BTS, respectivamente; una mina de oro que parece ofrecer bondades ilimitadas.

Recordemos que Bad Bunny se ha establecido durante dos años consecutivos (2020 y 2021) como el artista más escuchado del planeta en Spotify y el segundo más reproducido en YouTube, sólo por debajo de la fuerza surcoreana de BTS.

Pero, la nube negra que siempre se ha posado por encima del reggaetón es la del machismo y la misoginia, pues muchos detractores señalan que las letras del género urbano están plagadas de insultos contra la mujer.

De este argumento es del que se prende Ana María Velez, una paisa -como se refiere de sí misma- que “debería de escuchar reggaetón, ya que suena en cada esquina de Colombia”, pero que ha decidido no ser cómplice de las estructuras sexistas del género y sus derivados.

“Tome la decisión de sacar el reggaetón de mi vida (…) Te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada (…) En sus videos y en sus letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables, domesticables.

“Si ustedes se ponen a escuchar atentamente las letras de esas canciones, es como un hombre morboso diciendo cochinadas y barbaridades. Y que a mí alguien me hable así y que yo lo acepte, ¡hombre no me respeto ni a mí misma!”.

“Entonces es por eso que yo, con el reggaetón, no más. Porque yo me valoro, me respeto, y no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así”.

Vía redes sociales.