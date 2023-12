MORRISSEY AND SIOUXSIE

December 20, 2023



To celebrate the 30th anniversary of Morrissey and Siouxsie's duet 'Interlude', the 12-inch disc will soon be re-issued on limited gold vinyl.

via Morrissey Central: https://t.co/BR1YaucDdT#SiouxsieSioux #Morrissey pic.twitter.com/2NSe2gkn2J