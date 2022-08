Ya todos sabemos que los realities musicales, son un dolor de cabeza para quienes participan en ellos no sólo por la terrible exposición personal que ofrece a un público morboso, sino por la falta de seriedad en la producción y los guiones ocultos que suelen ser humillantes para quienes participan en los programas.

Tal fue el caso de Mon Laferte, quien tal y como reporta Milenio, tras haber participado en ‘Rojo’, un reality chileno enfocado a músicos, se dio cuenta de que tanto la producción como los contratos de management, era excesivamente abusivos.

La cantante mencionó de cómo al haber llegado a un estrellato deseado tras mucho trabajo y esfuerzo de ella y su equipo, a veces suele revisitar su pasado y sentir tanto pena como orgullo, aunque a veces la experiencia suele ser algo mixta:

“He pasado por la etapa que visito mis trabajos anteriores y me siento incómoda, y no los quiero mostrar. Y luego he pasado a esa etapa donde me da mucha ternura, lo valoro y lo comparto; cuando pasas como ese umbral como que lo superaste, como que ya maduré en ese sentido”.

Mon Laferte