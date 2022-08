‘Appetite for Destruction’, el álbum debut de Guns N’ Roses, es sin duda uno de los más importantes en la historia de rock. Aunque no obtuvo un éxito comercial inmediato, logró colocarse en las listas globales de popularidad al año siguiente. Fue así que “Welcome to the Jungle”, ‘Paradise City” y “Sweet Child o’ Mine” se convirtieron en absolutos clásicos de la banda, sin embargo; Slash tiene una opinión muy particular en cuanto a éste último tema.

“Sweet Child o’ Mine” tenía un estilo diferente y único en comparación con otras canciones de GN’R, caracterizadas por sus riffs y letras de hard rock. Ello dividió entonces a los fans más veteranos y entregados de la banda: a algunos les pareció inadecuada, mientras que a otros les encantó el cambio. Paralelamente, los críticos musicales alaban “Sweet Child o’ Mine” y la han colocado en las listas de los mejores solos de guitarra y de las canciones que todo el mundo debe escuchar.

Hablando con un canal de TV australiano (vía Rock Celebrities) , Slash se sinceró sobre el tema y aceptó que “Sweet Child o’ Mine” no era precisamente su favorita cuando salió. La razón principal fue que era una balada uptempo, a pesar de estar más concentrados en el hard rock. Entonces, el guitarrista admitió que nunca esperó que el riff de la canción se hiciera tan popular como lo hizo.

“Lo que pasa es que se te ocurre algo que crees que es genial, pero nunca sabes cómo se va a traducir a otras personas. Yo era el tipo que inicialmente no era un gran fan de ‘Sweet Child O Mine’ en su día“. “No era por el riff, sino por el tipo de canción que era en aquel momento, porque éramos una banda muy dura, y esa era una balada uptempo. Así que ha crecido en mí a lo largo de los años, pero es un riff que nunca supe que iba a despegar de la manera en que lo hizo”. Vía Rock Celebrities.

Pero, Slash no es el único que tiene quejas sobre “Sweet Child O Mine”. Hablando con Rolling Stone, el vocalista Axl Rose reconoció que le enfadó que la versión radiofónica del sencillo cortara el solo de Slash, ya que es la parte más icónica de toda la composición. Aún así, estamos frente a un fenómeno cuyo video oficial en YT ha sido reproducido más de mil millones de veces.