Un retrete hecho a imagen y semejanza del baterista de Metallica, Lars Ulrich, con su reconocible estética de la década de los 80; ha causado furor en Internet.

Y su creador no es otro que Prince Midnight, el músico de metal y provocador de Florida que ya se volvió viral cuando hizo una guitarra con un esqueleto que, según él, era de su tío muerto 💀.

El retrete de Lars Ulrich es la última obra de arte física de Midnight, quien practica un black/goth metal poco convencional con vibráfono, y produce una serie de obras de arte inusuales. El año pasado publicó un EP con su propia música, pero el retrete de Lars Ulrich forma parte de su empresa Hellmouth Plumbing Supply, una boutique de artículos de baño y arte que puso en marcha, con tapas de retretes ilustradas por portadas de álbumes clásicos de heavy metal.

En una breve entrevista con Loudwire, Prince Midnight dijo sobre el bizarro inodoro de Lars Ulrich:

“No te equivoques, esto no es que me esté burlando de Lars. Es mi manera, aunque poco convencional, de honrar a Lars Ulrich y a Metallica. Podría haber pintado un cuadro o hecho una escultura tradicional, pero nadie se habría dado cuenta, y realmente, ese no es el tipo de arte y performance que hago. El primer grupo que amé fue Metallica, el primer disco con el que me obsesioné, la primera música en la que me sumergí, el concierto al que asistí”.

Vía Loudwire.