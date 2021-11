A Robert Plant, de 73 años, se le pregunta a menudo por su jubilación. Después de muchas décadas en la industria, tanto los fans como los periodistas se han preguntado -y han interrogado directamente a Plant– sobre su situación de jubilación. Pero el ex cantante de Led Zeppelin ni siquiera se lo plantea.

“La gente me dice: ‘Bueno, ya debes haber hecho suficiente'”. dijo Plant en una nueva entrevista con The Telegraph. Continuó:

“¿Suficiente de qué? ‘¡Suficiente para retirarse!’ Así que imagina la bendición de estar 40 años más adelante en el camino, y todavía no sé lo suficiente como para parar en ningún aspecto. Siempre hay algo nuevo que aprender, algún lugar nuevo al que llegar. Me encanta”. Vía The Telegraph.

En palabras de Plant, ser músico es “el trabajo de toda una vida”, una labor que le sigue llenando a una edad avanzada, igual que cuando empezó a interesarse por la música rock. Plant, en particular, ha publicado más álbumes en solitario que cualquier otro ex miembro de Led Zeppelin y ahora tiene previsto salir de gira el año que viene con la estrella del bluegrass Alison Krauss, con quien acaba de publicar un segundo álbum, ‘Raise the Roof’.

Al igual que el primer LP en colaboración del dúo, ‘Raising Sand’, de 2007; la nueva colección de canciones ha ofrecido a Plant, bien conocido por su poderosa voz principal, la oportunidad de trabajar de una manera totalmente diferente.

“Es como estar en la escuela nocturna”, dijo. “Todavía estoy aprendiendo las diferentes flexiones de las opciones armónicas. Se me oye entrar casi como una especie de rompecabezas vocal”. Vía The Telegraph.

Gran parte de esa educación ha llegado por cortesía de Krauss, quien creció escuchando voces más ajustadas y mezcladas. “Crea una gran sensación escucharle en ese papel de armonía”, dijo en la misma entrevista, “porque la identidad de su canto principal es muy poderosa. Es una voz que ha formado parte de la experiencia musical de todos durante décadas.”

Puede que Robert Plant tenga 22 años más que Krauss, pero todavía se veía a sí mismo como un estudiante cuando la pareja entró a grabar. “Me tomé como un reto increíble estar en su compañía”, dijo recientemente a Entertainment Weekly:

“Porque ella es fascinante, casi un poco obsesiva, desesperadamente, notablemente capaz, y yo como que llego a la vuelta de la esquina, con un recogedor y una escoba, diciendo: ‘¡Oh, hola, voy a poner mi voz en esto de aquí!'”. Vía Entertainment Weekly.

Con más cosas por aprender, el dios dorado del rock no cree que vaya a retirarse pronto. “Dos generaciones desde que empecé a ser adicto a esto, todavía tengo el pie en el pedal”, dijo. “Todavía voy a alguna parte. Es la prerrogativa de un loco”.