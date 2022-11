A ver, no todo en la vida de James Hetfield podía ser perfecto; puede que tenga la banda de metal más famosa del mundo, millones de dólares, un negocio de puros, el porcentaje más grande de las regalías de Metallica y hasta una familia que le soporte su alcoholismo, pero a pesar de todo eso, hay gente en la industria que aún no le perdona a Hetfield haberse burlado de la adicción que Layne Staley tuvo, y que desafortunadamente, le terminó robando la vida, reporta rockcelebrities.

En 1994, durante un tour de Metallica con Alice in Chains, Layne tuvo que cancelar de último minuto a causa de su delicado estado de salud producto del abuso de la droga.

Hetfield, quien no se encontraba de humor, decidió subirse al escenario con Metallica e interpretar “Man In The Box” cambiando la letra a “I can’t tour”, como una forma de burlarse de Layne.

Ahora, muchos siguen reclamándole a Hetfield esto, cuando toda la banda estuvo de acuerdo con tocar el cover y nadie se detuvo ante la evidente falta de respeto de James.

Sin embargo, luego de esto no existió problemas entre ambas bandas; AIC siempre habló muy bien de Metallica y Metallica de AIC.

Incluso, luego de que Layne falleciera, Hetfield ofreció una entrevista hablando de lo mucho que lo admiraba y de cómo su música realmente es una guía para identificar cuando alguien se encuentra perdido en una adicción.

Staley dejó un legado musical impresionante y siempre será recordado. ¡Descanse en poder, Layne!

