Por mucho éxito y talento que tengan, todos los artistas – y los seres humanos en general- se enfrentan inevitablemente al fracaso en algún punto de su carrera, cuando el resultado final no recibe la reacción deseada.

En consonancia con lo anterior, Dave Mustain de Megadeath reveló durante una reciente conversación con Songfacts que James Hetfield, de Metallica, habló alguna vez sobre los tres más grandes fracasos en la historia del icónico conjunto de thrash metal -hasta la fecha.

“(…) Querían lanzar ‘No Life ‘Til Leather’- 27 canciones, carteles, folletos, fotos, todo. Dije que me encantaría hacer esto, y James dijo: ‘Mira, la hemos echado a perder. Las tres últimas cosas que hemos hecho han fracasado estrepitosamente'”. Songfacts vía Rock Celebrities.

Profundizando sobre esos tres proyectos fallidos de Metallica, Mustaine compartió:

“Dijo que era ‘Lulu’ [la colaboración de Metallica con Lou Reed del 2011]; algo llamado Orion [un festival llamado Orion Music + More en 2012 y 2013]; y había otra cosa… creo que era una película sobre un fan o algo así [la película de 2013 ‘Metallica: Through the Never’]”. “No lo sé, pero yo no los veo como un fracaso”. Songfacts vía Rock Celebrities.

El álbum ‘Lulu’

‘Lulu’ es el álbum colaborativo de Lou Reed y Metallica y el último proyecto de grabación de estudio de larga duración en el que participó Reed antes de su muerte en octubre de 2013.

Conceptualmente, el esfuerzo se basa en las dos “obras de teatro Lulu” del dramaturgo alemán Frank Wedekind (1864-1918). La mayor parte de la composición se centra en un spoken word de Reed sobre instrumentales compuestas por Metallica, con coros ocasionales del James Hetfield. Reed escribió la mayoría de las letras.

En su estreno, ‘Lulu’ recibió críticas mixtas y una respuesta extremadamente negativa por parte de muchos fans y de varios críticos destacados.

El festival ‘Orion Fest Music + More’

El Orion Music + More fue un festival de música en gira creado por Metallica. El 7 de febrero de 2012, la banda anunció sus planes de lanzar el festival, que tuvo lugar en el Bader Field de Atlantic City los días 23 y 24 de junio de 2012. La segunda entrega tuvo lugar en Belle Isle, en Detroit, Michigan, los días 8 y 9 de junio de 2013.

Pese a lo ambicioso del proyecto, el festival terminó siendo un desastre financiero, lo que llevó a su cancelación después de sólo dos entregas.

La película ‘Through the Never’

‘Metallica: Through the Never‘ (2013) deriva de la canción “Through the Never”, del álbum autotitulado de Metallica de 1991. Sigue las desventuras surrealistas del joven “Trip” (Dane DeHaan), intercaladas con imágenes de conciertos rodados en Vancouver y Edmonton en agosto de 2012.

La película no contiene diálogos, salvo los del supervisor de “Trip” y la banda, un concepto similar al de la película ‘The Wall’ de Pink Floyd y al de ‘Interstella’ 5555 de Daft Punk.

Y pese a lo que le dijo James Hetfield a Dave Mustaine; las críticas de la película fueron generalmente positivas. Tiene un 78% de aprobación en Rotten Tomatoes; el consenso afirma: “Rodada y editada con imaginación, Metallica Through the Never es una película de conciertos electrizante y envolvente, aunque sus secuencias de ficción son algo menos seguras”.