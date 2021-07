En medio de la vuelta de la CDMX a semáforo naranja por el alza en contagios por Coronavirus; la Maldita Vecindad ofreció una actuación sorpresa en el Centro Histórico de la capital, desatando así la furia de los internautas quienes han tachado de irresponsables las acciones de los pachucotes.

La Maldita Vecindad, junto a otros colegas como Los de Abajo; tocaron un par de canciones el pasado 24 de julio en el muy transitado pasaje de Madero. Dichas presentaciones se dieron en el marco de una próxima consulta popular, que busca saber si la ciudadanía quiere o no que los ex actores políticos (ex presidentes) sean sometidos a juicio.

“Podemos ahora con esta consulta, tener la fuerza entre la gente para fiscalizar que las autoridades verdaderamente trabajen por el bien de la gente. Invitamos a todo el mundo el primero de agosto a votar en esta consulta ciudadana”– dijo Roco Pachukote durante el concierto en el que hubo botargas con máscaras de los ex mandatarios Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Vía Milenio.

Usuarios en redes sociales expusieron la falta de medidas sanitarias en el show improvisado. Aglomeró a un buen número de personas, casi todas sin cubrebocas ni sana distancia.

#ATENCION “La Maldita Vecindad” tocando en el zócalo de la Ciudad de México, frente a la calle de Madero donde el Pachucote Mayor pedía “Paz y Baile” !!! Gran circo es esta ciudad !! @MalditaVecindad @rocopachukote #CDMX @LupitaJuarezH pic.twitter.com/YYodmR2wMU — Israel Lorenzana (@israellorenzana) July 25, 2021

En semáforo naranja, plena pandemia y La maldita vecindad, en concierto, en calles del zócalo capitalino???

Que esta pasando ???@Claudiashein ,se trata de evitar contagios, no de aumentarlos y propagarlos. pic.twitter.com/Tp1z8eFF67 — Lu (@Guadalu14424363) July 26, 2021

Recordemos que el pasado 14 de marzo, Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como “Sax” y miembro imprescindible de la Maldita Vecindad; murió a los 52 años de edad a causa de un paro respiratorio derivado del Covid-19.

Usuarios en redes sociales no pudieron evitar mencionar lo sucedido, asegurando que la memoria del reconocible músico “no estaba siendo respetada” por sus compañeros de banda.

Usted no aprende ¿Verdad, Maldita Vecindad? pic.twitter.com/3CJCyReqvC — Simpsonito (@SimpsonitoMX) July 26, 2021

La maldita necedad y los hijos del quinto contagio.

🎶Un alto, un siga, un alto 🎵



pic.twitter.com/ci8CrjP5HQ — Héctor Márquez (@jiots) July 26, 2021

FANS DE "SAX" SE REUNEN PARA SEGUIRLO HASTA EL MAS ALLÁ!!



Suerte en 15 días eh! 🍀🍀🍀 https://t.co/2ApXCv1MFz — Luis De Los Angeles (@LuisDLosAngeles) July 26, 2021