Mike Shinoda, de Linkin Park, demostró que es la estrella del rock más carismática y humilde durante una entrevista para el estreno de ‘Arcane: League of Legends’. La streamer de Twitch, Ovilee May, alucinó cuando se dio cuenta de con quién estaba hablando, haciendo a Shinoda la reverencia de “no somos dignos” en la alfombra del evento.

Ovilee May sólo estaba bromeando con Shinoda durante el segmento, haciendo bailes extraños y haciendo muecas para la cámara mientras transmitía en vivo en Twitch.

“Has subido aquí y no me has dicho tu nombre, así que no sé cómo te llamas”, dijo la presentadora, antes de que el músico respondiera humildemente: “Me llamo Mike Shinoda. Toco en una banda llamada Linkin Park“.