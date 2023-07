¿Uno de los artistas clave de la música moderna? Thom Yorke. Tanto con Radiohead como en solitario, así como con Atoms For Peace y la recién creada The Smile; el músico británico es una de las mentes más diestras en composición musical, por lo que resulta imprescindible saber cuál es su canción favorita de la vida.

Para muchos una pregunta difícil de contestar. Para Thom Yorke, algo que tiene muy claro por lo menos desde el 2006. En una entrevista concedida en ese mismo año para SPIN (vía NME), el músico confesó que su canción favorita de todos los tiempos es “Unravel” de Björk.

–Estoy intentando que Radiohead haga una versión porque creo que es una de las canciones más hermosas que he escuchado. Vía NME.

Un año después, Radiohead compartió su cover de “Unravel” a través de un live webcast.

Honestamente, no resulta extraño que Thom Yorke eligiera una canción como “Unravel”, considerando que proviene de uno de los mejores álbumes no solo de Björk, si no de la música en general.

Estamos hablando por supuesto de ‘Homogenic’ (1997), tercer álbum de la cantante islandesa, y una obra maestra adelantada a su tiempo. Significó un parteaguas enorme en la música electrónica-experimental, gracias a su arriesgada mezcla de sonidos abstractos, secciones de cuerda y profundidad melódica.

El respeto que siente Yorke por la islandesa no es ningún secreto. Esa misma admiración los llevaría más adelante a colaborar en “I’ve Seen It All”. El sencillo fue co-escrito por el mismísimo Lars Von Trier y ve la dupla cantando sobre samples industriales y secciones de cuerda ravellianas.

Después de trabajar con Yorke, la cantante dejó claro que le respetaba mucho: