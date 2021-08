Lo que parecía un rarísimo cambio de look por parte de Fred Durst se ha revelado como una ingeniosa estrategia publicitaria; luego de que Limp Bizkit participara en el festival Lollapalooza 2021 y finalmente develara sus verdaderas intenciones detrás de la publicación viral del vocalista.

El pasado 28 de julio, Fred Durst sorprendió a propios y extraños luego de modificar por completo su perfil oficial en Instagram. Borró (o archivó) todas las fotos, cambió su biografía y subió una imagen en la que presumía una larga y grisácea cabellera complementada por un bigote.

Sin embargo el pasado sábado, justo al término de su presentación en Lolla 2021, Limp Bizkit estrenó una nueva canción titulada “Dad Vibes”, que según ellos formará parte de su próximo y largamente esperado material de estudio. El sencillo no fue tocado en directo, simplemente sonó en los altavoces mientras que la banda interactuaba con el público y regalaba algunas playeras.

Naturalmente ha trascendido que la impactante cabellera de Durst no es más que una peluca, y el movimiento forma parte de la estrategia publicitaria en torno a ‘Stampede Of The Disco Elephants’. El esfuerzo fue anunciado en 2012, pero los fanáticos no han podio verlo materializado desde entonces.

Recientemente, el guitarrista Wes Borland le dijo a NME que ya tienen avances significativos, y que habían grabado las instrumentales de 35 nuevas canciones.

Aunque no se les concedió un horario estelar, Limp Bizkit fue uno de los actos que más brillo durante el polémico fin de semana de Lollapalooza 2021. Clásicos como “My Generation”; “Nookie”; “Break Stuff” y “Take A Look Around” lograron el corte dentro del setlist de 10 canciones que ofreció el conjunto.