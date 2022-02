Una más para el segmento de gente con mucho tiempo en la internet; hoy, como si el look de Fred Durst no fuera una versión suficiente alternativa de él mismo, ahora un usuario nos presenta una versión de uno de sus sencillos más exitosos como Limp Bizkit en instrumentos de juguete.

Casi en una onda muy “Baby Mozart”, el grupo Fight in Flight, decidió utilizar juguetes para dar vida a un divertido cover de “Break Stuff” en su canal de TikTok.

Tal y como Louder reporta, este no es el primero que realizan; la banda que ha aprovechado al máximo la plataforma para promocionarse así misma, han reversionado a bandas como Metallica & Megadeth, con la intención de demostrar que a pesar de su potente sonido, no hay track que no quepa en el mundo para niños.

¿Cuál es la excusa de tu hijo para no hacer sus covers de tus bandas favoritas, eh? Chequen por acá como suenan: