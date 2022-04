Liam Gallagher ha lanzado un nuevo y bullicioso sencillo, “C’mon You Know”. Producido por Andrew Wyatt y con la participación de Ezra Koenig de Vampire Weekend en el saxofón; la canción da título al próximo tercer álbum en solitario de Gallagher, ‘C’mon You Know‘, que saldrá a la venta el 27 de mayo a través de Warner Records. El disco marca el primer esfuerzo de larga duración del británico desde ‘Why Me? Why Not’ del 2019.

Gallagher bautizó al tema como “el sonido del verano” en Twitter, y adelantó un próximo vídeo musical protagonizado por Rory Kinnear (famoso actor de teatro británico). La canción es, en efecto, notablemente optimista, con el músico cantando 🌞:

“C’mon, you know it’s gonna be alright/And we’re gonna dance all night/C’mon on you know/Get up, stand up if you feel alive/I only wanna see you smile”.