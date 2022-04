Machine Gun Kelly y su banda interpretaron una versión del corte final de ‘Toxicity’ de System a Down, “Aerials”, como parte de su presentación en el programa de variedades The Howard Stern Show el pasado miércoles (30 de marzo).

Sin embargo, Kelly parecía ser completamente consciente de que no posee la destreza vocal de Serj Tankian. El rapero reconvertido en rockero incluso sugirió que no pretendía replicar el sonido de Tankian en el original. (A principios de este año, algunos no estuvieron de acuerdo con las voces de MGK en sus versiones de Paramore y Linkin Park).

Antes de la actuación, Stern comentó a Kelly:

“Cuando eliges algo para versionar, tiene que ser un grupo que respetes, y hoy vas a hacer una versión de un grupo que me encanta: System of a Down. Puse su música en los 90 cuando estaba en KROQ. Es una gran banda, ¿verdad?” “Una gran banda”- respondió MGK. “Sí, estuvimos de gira con ellos durante un verano, haciendo festivales en Europa. Nos dejaban boquiabiertos cada noche; estábamos en plan ‘whoa'”. Vía Loudwire.

En cuanto a la elección del éxito de ‘Toxicity’ para interpretarlo en Stern, Kelly explicó:

“Nunca hemos hecho ‘Aerials’. Estoy aquí para improvisar y ver qué pasa. La voz de Serj es tan intocable. Sólo estoy aquí para improvisar y divertirme. Me pediste una cover así que dijimos que sí, que la hiciéramos”. Vía Loudwire.

Tras la actuación, Stern respondió: “¡M*erda! Tienen que hacer esto en concierto, ha funcionado”.

‘Mainstream Sellout’, sexto material discográfico de Machine Gun Kelly, salió a la venta el pasado 25 de marzo vía Bad Boy Records y contiene los sencillos “Papercuts”, “Emo Girl” (con Willow), “Ay!” (con Lil Wayne) y “Maybe” (con Bring Me the Horizon). Hará una gira por Norteamérica este verano. El mes pasado, dijo a las bandas de pop-punk que ya había ganado reconocimiento en su género (a pesar de que muchos lo consideran un poser).

Por su parte, la original “Aerials” figuro como el segundo sencillo del icónico ‘Toxicity’, del 2001. Anteriormente ha sido versionada por artistas como Naregatsi Ensemble y mezclada por el DJ William Maranci.

El guitarrista/vocalista de System Of A Down, Daron Malakian, comentó posteriormente la actuación en Instagram, escribiendo: “No sé mucho sobre machinegunkelly, siempre es un honor cuando alguien versiona tu canción, así que no puedo odiar al tipo por darse una oportunidad“.