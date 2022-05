Después de una larga espera y emocionarnos con el lanzamiento de “Better Days”, Liam Gallagher por fin ha estrenado su tercer disco en solitario titulado ‘C’mon You Know’.

Desde que Oasis se separó, la voz principal del increíble proyecto brit-pop nos ofreció dos discos increíbles titulados ‘As You Were’ en 2017 y ‘Why Me? Why Not’ en el ’19.

Con un poderoso track de opening titulado “More Power”, Liam no deja espacio a dudas: este es uno de los discos más versátiles que ha lanzado en su carrera como solista, pero más apegado a la línea Oasis que tanto extrañamos, reporta The New York Times.

Este se refuerza en “Don’t Go Halfway”, track que gracias Wyatt, Dan McDougall & Mike Moore, regresa a la vieja escuela de Gallagher pero también logra apuntar hacia una nueva visión de sonido en su propia isla.

Si bien el disco ya está disponible en todas las plataformas, existe una versión deluxe que cuenta con el trabajo de Anthony Rossomando para un track especial llamado “The Joker”. Y en realidad, esto nuevo de Liam guarda muchas sorpresas que sólo los fans de Oasis podrán disfrutar en su totalidad; así que si nunca le han entrado solito, péguenle cariño a sus discos pasados para caminar certeros por los nuevos pasillos sonoros de este último gran rockstar, porque perderse de ‘C’mon You Know’, es básicamente perderse de una joya contemporánea que nace a partir de un grito de rock desesperado en el pasado, que exigía y necesitaba salir.

¡Grande Liam! Escuchen por acá el disco:

