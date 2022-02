El siempre polémico y controversial Liam Gallagher vuelve a dar de que hablar, luego de que se manifestara públicamente en contra de la nominación de Coldplay en los BRIT Awards en la categoría de Mejor Banda de rock/alternativa, asegurando que el conjunto de Chris Martin y compañía “no son rock” 😅.

El cuarteto estaba nominado al premio en la ceremonia del pasado martes (8 de febrero) junto con Glass Animals, Tom Grennan, Wolf Alice y el ganador de este año, Sam Fender.

En declaraciones a Absolute Radio antes de los BRITs del martes, se le preguntó a Gallagher su predicción sobre qué artista triunfaría en la categoría de Mejor Acto Rock/Alternativo.

Ante la mención de Coldplay, Gallagher dijo “déjalo fuera. No son rock, hombre”.

“Si son rock, bueno… ¡Jesús!. Quiero decir, me gusta Chris Martin y escribió algunos grandes álbumes y todo eso, cuando lo pienso. Pero ese nuevo material es como… eso no es rock, hombre”. “No sé lo que significa alternativo, pero no es rock”. Vía Absolute Radio.

Gallagher predijo entonces correctamente que Fender ganaría, no sin antes aclarar que también le gustaba Wolf Alice (“lo hacen bien”).

Coldplay también estaba nominado en la noche para el premio al mejor grupo, que fue ganado por Wolf Alice.

Gallagher, por su parte, interpretó su nuevo single “Everything’s Electric” en directo por primera vez en los BRIT Awards de este año.

El tema fue co-escrito por Dave Grohl, de Foo Fighters, y su productor, Greg Kurstin; y está inspirado en “Sabotage” de Beastie Boys y “Gimme Shelter” de The Rolling Stones, según un comunicado de prensa.

El ex líder de Oasis saldrá de gira este año en apoyo de su nuevo álbum en solitario ‘C’MON YOU KNOW’, incluyendo dos conciertos con entradas agotadas en Knebworth.