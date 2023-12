Con más de 40 años de trayectoria y 11 álbumes, Metallica se destaca como una de las agrupaciones más prolíficas de nuestra era, considerada por muchos como las leyendas del thrash metal. El catálogo de James Hetfield y compañía está lleno de sencillos que han marcado la historia de la música, convirtiéndose en favoritos de los fanáticos y en piezas imprescindibles en los conciertos en vivo de Metallica.

Entre estos, destacan “Master of Puppets”, considerada la canción más interpretada en sus conciertos en vivo según cifras de Setlist.com, así como “Creeping Death”, “Seek and Destroy”, “For Whom The Bell Tolls”, “One” y “Enter Sandman”, entre otras.

A pesar de estos éxitos conocidos, existen varias joyas en el repertorio de la banda angelina que solo han sido interpretadas una vez en su historia. Solo un selecto grupo de afortunados fanáticos ha tenido la oportunidad de escuchar estas canciones completamente en vivo. A continuación, presentamos ocho de estas excepcionales piezas.

“To Live Is to Die” – …And Justice for All

Esta canción es un homenaje a Cliff Burton. La línea de bajo es un popurrí de grabaciones no utilizadas que Cliff interpretó antes de su muerte. Dado que las grabaciones originales no se utilizan en el tema, la composición se acredita como escrita por Burton e interpretada por Newsted.

Durante años, “To Live is to Die” nunca se interpretó en directo en su totalidad. En el mejor de los casos, solo se tocaba un fragmento del puente melódico con guitarras y bajo durante la gira posterior a ‘… And Justice For All’. Esto cambió en 2011, cuando se interpretó completa por primera vez en el festival 30 Years of Metallica.

“Sweet Amber” – St. Anger

“Sweet Amber” es una canción que pasó desapercibida para los fans de ‘St. Anger’ a pesar de ser el tema que precede a la que los fans consideran “la mejor canción del álbum” (“Shoot Me Again”).

La letra de la canción muestra temas de alcoholismo y adicción, representados como una posible pareja sentimental, insinuando que la adicción ha sustituido a la necesidad de un interés amoroso en general.

La única vez que se ha escuchado “Sweet Amber” en vivo fue en 2004 en la United Spirit Arena en Lubbock, Texas, como parte del Madly in Anger with the World Tour.

“Rebel of Babylon” – Beyond Magnetic EP

“Rebel of Babylon” es la cuarta y última canción del álbum de Metallica de 2011 ‘Beyond Magnetic’, compuesto por canciones que se escribieron durante las sesiones de grabación de ‘Death Magnetic’ pero que no se incluyeron en el álbum. La canción es un homenaje a Layne Staley, vocalista de la banda Alice in Chains, quien murió de una sobredosis de heroína y cocaína en 2002.

La primera y única ocasión que “Rebel of Babylon” fue interpretada en directo fue en diciembre del 2011 en el histórico recinto The Fillmore en San Francisco, como parte del tour que celebraba el 30 aniversario de Metallica.

“Mama Said” – Load

Esta canción fue escrita por James Hetfield para su madre, quien murió de cáncer en 1979, cuando él tenía 16 años. Destaca por tener bastante influencia country en su composición, en un álbum en el que la banda decidió experimentar un poco.

Mama Said” nunca ha formado parte del setlist en directo de Metallica. Sin embargo, Hetfield la ha interpretado en directo con una sola guitarra acústica de cuerdas de acero, sin acompañamiento de batería ni bajo. También la interpretó junto con la cantante country Jessi Colter en el programa Outlaw Concert de CMT.

“Escape” – Ride the Lightning

“Escape”, extraída del segundo álbum de Metallica ‘Ride the Lightning’ (1984), pasó desapercibida en gran medida. Es la canción de Metallica más odiada por James Hetfield, porque su compañía discográfica de entonces les había obligado a escribir algo más apto para la radio. Se negaron a tocarla en directo, hasta 2012 en el Orion Music Festival, cuando tocaban el álbum en su totalidad.

“Fixxxer” – ReLoad

“Fixxxer” es la decimotercera y última canción de ‘ReLoad‘ (1997). Habla de una pareja o de una familia donde uno de sus componentes sufre el control total de las otras personas, el personaje del que se habla, pregunta a otra (probablemente la que lo está controlando), si se pudiera reparar el daño que está hecho, donde también replica que no quiere ser controlado como un muñeco vudú al que ponen alfileres para causarle dolor.

Esta canción debutó en vivo 24 años después de su lanzamiento – en el primer show del 40 aniversario de Metallica.

“Hate Train” – Beyond Magnetic EP

“Hate Train” se tocó por primera y única vez el 25 de diciembre de 2011 en San Francisco; el mismo año de su lanzamiento como parte del EP ‘Beyond Magnetic’.

Este corte trata sobre el sentimiento de rabia y odio que puede acumularse en alguien cuando le han arrebatado lo que más le importa y su futuro se vuelve sombrío. También explora la posterior necesidad de venganza, un tema a menudo explorado en otras composiciones de Metallica, como en “Seek & Destroy” o “All Nightmare Long”, por ejemplo.

“Just a Bullet Away” – Beyond Magnetic EP

Como su nombre sugiere, “Just a Bullet Away” trata de los pensamientos de alguien que sostiene un revólver y está a punto de suicidarse. Se publicó en ‘Beyond Magnetic’, una recopilación de sobras del álbum ‘Death Magnetic’.

“Just a Bullet Away” se estrenó en directo durante el segundo de los cuatro conciertos del 30 aniversario de Metallica, el 7 de diciembre de 2011, en San Francisco, California. Hasta la fecha, es la única vez que se ha tocado en directo.

