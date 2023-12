George Harrison, conocido como el miembro más tranquilo de The Beatles, guardaba en su interior una faceta mordaz que rara vez afloraba, pero cuando lo hacía, su agudeza podía igualar a la de sus compañeros de banda. A pesar de que su personalidad serena no revelaba su acidez, sus comentarios críticos resonaban con más impacto que las punzadas habituales de John Lennon. Los seguidores de los Beatles no estaban acostumbrados a esta faceta agresiva, lo que hacía que sus comentarios fueran aún más sorprendentes.

Una de las críticas más intensas de Harrison se centró en una reversión de una canción que escribió para los Fab Four. Aunque comenzó a componer más cómodamente más tarde en su carrera con la banda, su talento finalmente fue reconocido por Lennon y McCartney. “If I Needed Someone”, una de sus primeras composiciones y una de las más elogiadas, apareció en ‘Rubber Soul’ y ‘Yesterday and Today’ en 1965. Esta canción de amor, dedicada a su novia Pattie Boyd, precedió su matrimonio por unos pocos meses.

Antes de su lanzamiento en diciembre de 1965 con ‘Rubber Soul’, su productor entregó una demo del tema a The Hollies, otro exitoso grupo de la invasión británica, quienes optaron por grabar una versión. Curiosamente, publicaron su versión el mismo día que ‘Rubber Soul’. Aunque logró alcanzar el puesto número 20 en las listas británicas, George Harrison dejó claro que no la apreciaba, a pesar de obtener derechos de autor.

Durante una gira de los Beatles por su país en diciembre de 1965, el periodista Alan Smith de NME se unió a ellos. En un momento, Harrison criticó la versión de The Hollies de “If I Needed Someone”, calificándola de “basura“. Pidió al periodista que aclarara que él no la había escrito para el grupo de Merseybeat.

“George se estaba preparando para la actuación y le pregunté sobre sus composiciones. ‘Veo que has escrito una para los Hollies’, le dije. George se alejó del espejo bruscamente. ‘Dile a la gente que no la escribí para ellos’, respondió sin rodeos”. Continuó: “‘Se llama ‘If I Needed Someone’ y la han lanzado como su nuevo sencillo, pero su versión no es lo mío. Creo que es basura tal como la han hecho. Han arruinado la canción. Los Hollies son buenos musicalmente, pero la forma en que producen sus discos suena como si fueran músicos de sesión reunidos sin conexión previa. Técnicamente buenos, sí. Pero eso es todo'”.

Estos comentarios encendidos de Harrison iniciaron una disputa con The Hollies. Apenas una semana después de su publicación, su líder, Graham Nash, expresó a la misma publicación su hartazgo por cómo todo lo que hacían los Beatles se tomaba como ley.