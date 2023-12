Damon Albarn ha compartido sus pensamientos sobre el uso de Inteligencia Artificial por parte de The Beatles en su reciente sencillo “Now And Then“, y expresó la posibilidad de aplicar la misma tecnología a su propio material en el futuro.

The Beatles lanzaron su “canción final” a principios del mes pasado, marcando la última en la que participaron todos los miembros originales de los Fab Four. El sencillo alcanzó el número uno de las listas seis décadas después de su primer éxito, informó Albarn.

El líder de Blur discutió sus impresiones sobre el proceso con la revista francesa Les Inrockuptibles, afirmando que esta tecnología podría ser utilizada en su voz en algún momento.

“Al principio, era solo John Lennon en su apartamento cantando una canción. No creo que estuviera destinada a alcanzar ese nivel de exposición. Pero, ¿sabes? Es una buena oportunidad para todos. He oído que planean reeditar algunos recopilatorios. Así que puede que esta no sea la última vez”.

Continuó reflexionando sobre la escala potencial de este tipo de lanzamientos post mortem. “Es una cuestión de escala: si hay suficiente interés, podrían publicarse cientos de mis canciones después de mi muerte, incluyendo aquellas que nunca habría querido publicar. Pero es agradable escuchar la voz de John”.

Un documental breve sobre la canción reveló que Yoko Ono proporcionó una cinta con los demos de Lennon en 1994, antes de que McCartney, Starr y George Harrison las llevaran al estudio para rescatar lo que pudieran y finalizarlas.

Starr recordó que la voz de Lennon estaba “oculta” en esa pista específica, pero lograron recuperar la voz y el piano de Lennon utilizando la misma tecnología de Inteligencia Artificial que Peter Jackson utilizó para la serie documental ‘Get Back’, centrada en conversaciones de archivo.

En otra parte de la entrevista, Albarn expresó su molestia hacia los Rolling Stones por no haber “contribuido” nunca al distrito londinense Hackney, tras titular su nuevo álbum como ‘Hackney Diamonds‘, y por haber “cosificado” a Sydney Sweeney en el videoclip del sencillo principal ‘Angry’.

Además, el líder de Gorillaz compartió su sentimiento de que es hora de “dar por terminado” Blur nuevamente, mencionando que “es demasiado para mí” en este momento.