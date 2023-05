Los Beatles son, sin lugar a dudas, uno de los conjuntos esenciales para entender la evolución de la música contemporánea. Comúnmente elogiados por sus métodos de grabación (innovadores para la década en la que estuvieron activos); también son reconocidos por su ambivalencia a la hora de escribir canciones.

Sin embargo, con frecuencia son los propios compositores quienes se convierten en su crítico más mordaz, y John Lennon no fue la excepción.

Y es que aunque su catálogo musical es vasto y exitoso, la voz principal de los Beatles no siempre se sintió satisfecho con todas las canciones que llegaron a término. Tal es el caso de una de la piezas que fueron incluidas en ‘Let It Be’, último esfuerzo discográfico del conjunto, lanzado en 1970. Realmente se trata de una de las canciones más coreadas por los fans, pero Lennon llegó a considerarla como “un pedazo de basura”.

El tema en cuestión es nada más y nada menos que “Across The Universe”, que ha sido reversionado en múltiples ocasiones y que hasta inspiró una película del mismo nombre en 2007.

Y es que pese a la pureza y sosiego del corte, lo cierto es que nació de un momento de tensión en la vida personal de John Lennon, tras un argumento con su primera esposa, Cynthia.

“Estaba acostado junto a mi primera esposa en la cama, y estaba irritado”, recordaba Lennon.

“Ella no paraba de hablar de algo y se había ido a dormir y yo seguía escuchando esas palabras una y otra vez, fluyendo como un torrente interminable. Bajé las escaleras y se convirtió en una especie de canción cósmica más que en una canción irritada… me sacó de la cama. No quería escribirla, pero estaba un poco irritado y bajé las escaleras y no pude dormirme hasta que la puse en papel”.