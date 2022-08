Kiss puede estar ya en su camino a despedirse de los escenarios, sin embargo, el tiempo que duraron fue tan épico como influyente en la música internacional, y por eso tomamos un cariño especial en las selecciones que Gene Simmons puede llegar a hacer de discos, bandas, etc.

Recientemente a través de farout, nos enteramos de que en algún momento, Simmons, a quien muchos medios y fanáticos consideraron una especie de Dios durante años, encontró un momento de humildad y empatía al compartir cuáles eran no sólo sus canciones favoritas de todos los tiempos, sino las que más lo han influenciado como músico y como persona.

Comenzando con un bonito recorrido por los 60s, Simmons encontró su amor hacia la música al descubrir ‘Friday On My Mind’ de The Easybeats, conjunto que en el ’66 lanzó esta belleza de canción de su álbum homónimo.

A su vez, aquella épica época trajo consigo otras canciones que Gene confiesa, lo empujaron directo a las vías del rock n’ roll como lo fue ‘Concrete And Clay’ de Unit 4 + 2, así como “Baby Workout” de Jackie Wilson y ‘Sleepwalk’ de Santo & Johnny, quienes lanzaron esta canción en el ’59 pero en realidad, la popularizaron en los 60.

¿Y para cerrar? ¿La favorita de todas? ¡Una de su banda, claro está! Gene confiesa que no se hubiera imaginado que “Goin’ Blind” de Kiss, se convirtiera en algo tan importante en sus gustos personales. Tanto así que la versión de su MTV Unplugged podría estar en ese número #01.

