Kings of Leon son ampliamente considerados como una de las mejores bandas de rock sureño. Cimentado como un asunto familiar; la agrupación está conformada por los hermanos Caleb, Jared y Nathan Followill, además del primo Matthew Followill. Al principio, la banda oriunda de Nashville canalizaba las raíces del rock sureño puro de los 70, pero su álbum del 2008 ‘Only by the Night‘ les hizo ampliar su sonido hacia un rock más convencional con los singles “Sex on Fire” y “Use Somebody”.

La música de los primeros años de Kings Of Leon era una mezcla de influencias del rock sureño y el blues, pero evolucionó gradualmente a lo largo de los años para incluir una variedad de géneros y un sonido más alternativo tipo arena rock. Alcanzaron el éxito en Reino Unido con nueve sencillos en el Top 40 y dos premios BRIT en 2008; y sus tres álbumes de la época alcanzaron los cinco primeros puestos la lista regional. Su tercer álbum, ‘Because of the Times’, también alcanzó el número uno.

‘Only By The Night’ del 2008 significó una inflexión importante en la trayectoria de KoL, ya que ofreció los sencillos “Sex On Fire” y “Know Somebody” que los catapultaron al mainstream y a la fama global. El álbum fue su primer disco de platino en Estados Unidos y también fue el más vendido del 2008 en Australia, con nueve certificaciones de platino.

Kings Of Leon presume de 12 nominaciones a los premios Grammy, incluyendo 4 victorias. Desde su debut en 2003 hasta su más reciente producción discográfica del 2021, clasificamos los discos de Kings oF Leon.

Todos los discos de Kings of Leon ordenados del peor al mejor

8. When You See Yourself (2021)

‘When You See Yourself’ salió a la venta el 5 de marzo de 2021. Es el primer álbum de la banda en casi cuatro años y medio, después de ‘Walls’ de 2016, marcando su intervalo más largo entre lanzamientos de álbumes de estudio.

La banda se convirtió en la primera en vender un disco recién lanzado en formato de token no fungible, un tipo de criptodivisa que contiene activos únicos como música y arte.

El lanzamiento se produjo en tres tipos diferentes de tokens para tres sets separados en una serie llamada “NFT Yourself”. Contenían un paquete de álbumes especiales, uno de shows en directo y uno audiovisual. Los tokens fueron desarrollados y alojados por YellowHeart, una plataforma de venta de entradas que emplea la tecnología blockchain.

7. Walls (2016)

El título del álbum es un acrónimo de We Are Like Love Songs, que continuó el legado la regla no escrita de la banda de tener títulos de álbumes de cinco sílabas. ‘Walls’ es también el álbum más corto de la banda, con diez canciones.

Canciones optimistas como “Reverend” y “Find Me” suenan como si fueran excedentes de las sesiones de ‘Mechanical Bull’, mientras que las baladas, como “Over” y “WALLS” son simplemente un poco aburridas. Uno de los principales defectos del álbum es que no tiene una vibra particular o un sonido característico.

6. Mechanical Bull (2013)

El sexto álbum de KOL, ‘Mechanical Bull’, recupera la garra de la banda pero sin perder su brillo característico. Es una gran combinación de lo que empezaron a hacer en ‘Because Of The Times’, y una visión de los diferentes caminos musicales que habrían de seguir.

La banda suena mucho más relajada, suelta y confiada aquí. Aunque las baladas (“On the Chin” y especialmente “Beautiful War”) son claramente el principal punto fuerte del esfuerzo, también se acordaron de incluir algunos sólidos cortes rockeros como “Family Tree” y “Rock City”.

5. Come Around Sundown (2010)

El éxito de “Sex on Fire” y “Use Somebody” de ‘Only by the Night’ de 2008 tuvo claramente un gran impacto en Kings of Leon. Su siguiente álbum. ‘Come Around Sundown’, está repleto de canciones que buscan claramente ese mismo sonido que llena los estadios. Pero lo que antes era natural suena un poco forzado aquí. Casi todos los rastros del encanto desaliñado original del grupo se han perdido por completo.

Dicho esto, el disco suavizado no está exento de algunos momentos destacados. Los singles”Radioactive” y “Pyro” proporcionan la atmósfera bañada por el sol que sugiere la imagen de la portada del álbum, y persiste delicadamente hasta el alentador cierre “Pickup Truck”.

4. Youth & Young Manhood (2003)

Publicado con críticas generalmente favorables, el debut de Kings of Leon, a menudo pasado por alto; fue aclamado por muchos como un renacimiento del punk y el garage-rock en un panorama musical dominado por el pop desde el comienzo del nuevo milenio.

El álbum, que se grabó principalmente en los estudios Sound City, es salvaje y crudo al igual que los peinados de la banda de la época, y su revuelo de ritmos frenéticos pronto les valió el cariñoso apodo de “los Strokes sureños”.

Incorporando temas extraídos de dos EPs publicados anteriormente ese mismo año, el punto débil de ‘Youth & Young Manhood’ es su notable falta de diversidad, que habría sido aún más evidente si no fuera por un intento deliberado de romper el álbum con las baladas “Trani”, escrita por el guitarrista principal Matthew Followill, y el penúltimo tema “Dusty”.

3. Because Of The Times (2007)

El principio del final, según algunos fanáticos.

Los indicios del cambio de la banda hacia la temida trinchera del pop-rock eran innegablemente evidentes en ‘Because of the Times’ incluso antes de que ‘Only By the Night’ llegara justo un año después.

Canciones como el single principal “On Call” y “Black Thumbnail” siguen sonando vagamente familiares a los Kings of Leon de antaño, pero a esas alturas la banda ya había pulido sus desaliñados orígenes en algo mucho más estético y brillante.

Aunque, en general, ‘Because of the Times’ puede considerarse uno de los discos más sólidos de la banda, quizá le falta un tema memorable propio; algo del calibre de “Molly’s Chambers”, “The Bucket” o, -Dios no lo quiera-, “Sex on Fire”, para consolidarlo como un éxito certificado.

2. Aha Shake Heartbreak (2004)

Lo que a ‘Youth & Young Manhood’ le faltaba en cuanto a diversidad, ‘Aha Shake Heartbreak’ lo ofrece con creces. Repleto de los pegadizos ganchos de guitarra y los contagiosos estribillos por los que la banda pronto se haría conocida; el disco explora variaciones naturales en la alteración de los tempos y las dinámicas que habían estado ausentes en su debut.

A pesar de estas disparidades y de la sofisticación añadida, el álbum conserva la tenacidad juvenil de su predecesor, demostrada en temas como “Taper Jean Girl” y “Velvet Snow”. A día de hoy, el álbum sigue siendo uno de los favoritos de los aficionados al rock y al indie, y ofrece la esencia vigorosa y despreocupada que tantos ansían que vuelva a tener la banda.

1. Only By The Night (2008)

‘Only By the Night’ propulsó a Kings of Leon al éxito mundial, en gran parte gracias a su sencillo imperecedero “Sex on Fire”, al que siguió otro gran éxito con “Use Somebody”. El elepé acabó generando seis singles en total.

Despreciado por los fans, que creían que la banda se estaba vendiendo, el polémico álbum comienza como un audaz, pero prometedor cambio tanto de tendencia como de popularidad.

Mientras que ‘Because of the Times’ parecía confundido con su nueva dirección, ‘Only By the Night’ está elaborado con mucha confianza y mantuvo su promesa de ofrecer una visión totalmente diferente del muy querido cuarteto de Tennessee.