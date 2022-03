Los conciertos en la capital mexicana continúan anunciándose para lo largo del 2022 y en esta ocasión le ha llegado el turno a Khruangbin, quienes próximamente ofrecerán su primer concierto como acto en solitario en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Después de haberse presentado como parte de las alineaciones de los festivales Ceremonia (2019) y Corona Capital (2021), Khruangbin regresará a la CDMX para dar un espectáculo en el marco de su Space Walk Tour, que ya se ha consolidado con éxito en los Estados Unidos, Europa y Reino Unido.

Además de continuar promocionado el fantástico ‘Mordechai’ (2020), del que se desprenden sencillos como “So We Don’t Forget” y “Time (You and I)”; el conjunto también impulsará ‘Texas Sun’ (2020) y ‘Texas Moon‘ (2022), sus EP’s colaborativos con el cantante de soul Leon Bridges. Adicionalmente, el cantautor puertorriqueño Pachyman, orientado al reggae, old-school dub, y dancehall, hará la función de acto abridor.

El trío de Houston, aclamado en todo el mundo por sus ensoñadores ritmos instrumentales, singular estética y estilo psicodélico-funk difícil de encasillar; se presentará el próximo 28 de octubre en el Pepsi Center WTC. La preventa para tarjetahabientes Citibanamex será los próximos 25 y 26 de marzo, mientras que la venta general arrancará un día después, el 27. Como siempre, los costos del evento serán revelados el mismo día de la preventa a través del sistema Ticketmaster.