“Compliance” es el nuevo sencillo de Muse, mismo que anuncia la llegada de su próximo álbum de estudio titulado ‘Will Of The People‘.

Acompañado de un material audiovisual creado por Jeremi Durand, el sencillo retoma un poderoso discurso acerca de la cultura de la cancelación y el constante discurso de odio escondido de “opinión” que provoca.

Desde pandillas, sistemas gubernamentales y algoritmos, hasta redes sociales y movimientos racistas.

¿Quieren verlo? Chéquenlo por acá, el disco saldrá este próximo 26 de agosto vía Warner Records.