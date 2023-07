¿Qué sentirá el antiguo profesor de John Frusciante, después de haberle dicho a ÉL que no era un buen guitarrista? Recientemente, el icónico hombre detrás de las seis cuerdas platicó con su compañero Flea, y reveló que en algún momento tuvo un malvado mentor que lo desanimó en el camino del aprendizaje de la guitarra.

Por supuesto, la plática se desarrollo en el marco de This Little Light, el podcast que Flea tiene en plataformas de streaming. Ahora con 53 años y convertido en uno de los guitarristas más sobresalientes de su generación; Frusciante rememoró (vía Guitar World):

“Este tipo me dijo: “Déjame ver cómo tocas una escala de blues lo más rápido que puedas”. Toqué la escala de blues lo más rápido que pude y me dijo: ‘Eso no es rápido. No eres un buen guitarrista‘”.

También compartió algunas grabaciones de su forma de tocar con el profesor, y al parecer no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto al estilo y la técnica: “Me dijo: ‘Ese ruido que haces en la grabación está bien, pero si no sabes tocar una escala de blues rápido, no puedes ir por ahí diciendo que eres un buen guitarrista'”, añadió.

Por supuesto, el joven y orgulloso Frusciante sintió el ego herido y nunca volvió a tomar clases con ese profesor. “La sensación de que me dijeran que no era un buen guitarrista era la peor que podía imaginar, y me iba a asegurar de que nadie me lo volviera a decir.”

Más tarde explicó cómo fue Steve Vai (guitarrista de Frank Zappa y tres veces ganador del Grammy) quien se convirtió en su “punto de referencia” sobre cómo quería tocar, echando por tierra las críticas de su antiguo profesor:

“Por aquel entonces Frank Zappa y Steve Vai se convirtieron en mis favoritos. Creo que tenía unos 16 años. Y empecé a aprenderme todas las piezas instrumentales complicadas de Frank Zappa que había escrito”.

Puedes escuchar el episodio completo de This Little Light con Flea y John Frusciante a continuación

En noticias relacionadas, el ex profesor de John Frusciante no es el único que piensa que el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers no es tan bueno como lo pintan. Recientemente, Justin Hawkins, líder de The Darkness, dijo que está sobrevalorado. Entérate de los detalles por aquí.