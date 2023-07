Los vestidos elegantes y los trajes de graduación son cosa del pasado. Lo que está de moda hoy en día es llegar en ataúd, al más puro estilo de “Helena” de My Chemical Romance. Si no nos creen pregúntenle entonces a Abi Ricketts, una joven inglesa de 16 años quien, recientemente, hizo una entrada espectacular a su baile de graduación en una carroza fúnebre.

Tal y como reporta el periódico local The Mirror, Abi, quien dice ser fanática del goth y del metal desde “los cuatro años de edad”, no se iba a conformar con una aparición común a su baile de graduación. Compró un ataúd en Facebook por $63 dólares (unos $1,000 pesos), lo arregló y customizó ella misma. El outfit por supuesto también fue bastante singular, pues Abi se puso un vestido negro de encaje, medias, botas altas y maquillaje dramático, que nos recordó mucho a los que vemos en la época de Halloween.

Para completar el espectáculo, el papá y el hermano de Abi se disfrazaron como “staff de funeraria”, y le ayudaron a hacer su gran arribo a la alfombra roja de la graduación, todo mientras sonaba “Year Zero” de Ghost. Bajaron el ataúd de la carroza, lograron ponerlo de pie y ¡bam¡ ahí estaba Abi, “resucitando de entre los muertos”, para pasar la mejor noche de su vida en compañía de amigos, compañeros y maestros.

No había manera de que el funesto show pasara desapercibido ante los ojos de los presentes, quienes se deshicieron en halagos ante la dedicación y creatividad de Abi. Dijeron que en todos los años de la Trinity Academy, en Thorne, Inglaterra, jamás habían visto algo igual.

Sobre la “oscura” hazaña, Abi dijo para The Mirror UK:

“Somos una familia de metaleros góticos, así que también les pareció genial. Nunca he querido encajar. Siempre he querido salirme de la norma. En el baile se me acercó mucha gente y me dijo que había sido increíble. Alguien dijo que si hubiera un premio a la mejor entrada, yo lo habría ganado“.