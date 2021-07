Han pasado tres años desde la última vez que LCD Soundsystem se subió a un escenario a tocar, y lastimosamente informamos que la espera por ver a James Murphy y compañía será aún mayor, pues no hay planes de que el ensamble dance-punk retome actividades en el corto plazo. Así lo confirmo el propio Murphy, en una reciente entrevista.

El co-fundador de DFA Records le confirmó a Marc Maron en su podcast WTF que LCD Soundsystem está oficialmente en un “paréntesis completo” y que regresarán cuando el momento sea el adecuado.

“No estamos ensayando”, le dijo Murphy a Maron cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la banda tocara algún show post-pandémico. “Ya se nos ocurrirá algo cuando llegue el momento”.

Durante el mismo segmento, James Murphy aceptó que no le gustaría volver a salir de gira con LCD Soundsystem si no tienen nueva música para ofrecer. El último esfuerzo discográfico del proyecto fue ‘Electric Lady Sessions’ del 2019, un álbum en vivo con 12 interpretaciones, 3 de ellas covers.

Además de tocar el tema de LCD Soundsystem, Murphy habló sobre la frustrante experiencia de haber trabajado con David Bowie en ‘Blackstar’, el último material de estudio del Duque Blanco.

Resulta que Murphy originalmente haría labores de producción en el álbum, sin embargo, la tarea le resultó abrumadora y se echó para atrás. Terminó únicamente tocando las percusiones en dos tracks.

No encajaba bien y me rompió el corazón. Tuve que dejarlo: Me convencí a mí mismo de que tenía que dejar el trabajo. No tengo ese gen.

Vía WTF.