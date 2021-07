Foo Fighters se convirtió en una de las primeras agrupaciones en los Estados Unidos en ofrecer un concierto masivo tras los efectos de la pandemia del Coronavirus; sin embargo, los planes a futuro de la banda han sido nuevamente truncados por la crisis sanitaria global, ya que su próximo concierto en Los Angeles ha sido pospuesto.

El pasado 20 de junio, Dave Grohl y compañía ofrecieron el primer espectáculo multitudinario en casi 500 días en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, frente a una audiencia de 15 mil fanáticos, todos ellos vacunados. Incluso, el acontecimiento fue inmortalizado en el cortometraje ‘The Day The Music Came Back’, con miras a repetir la hazaña este sábado 17 de julio en The Forum en Los Angeles, empero; el evento ha sido pospuesto debido a que uno de los miembros del staff de Foo Fighters ha dado positivo a Covid-19.

A través de redes sociales el conjunto confirmó que, pese a los esfuerzos realizados, uno de lo suyos se contagió de Coronavirus y que el show en The Forum, cuya capacidad sería mayor que en el Madison Square Garden (más de 17 mil 500 personas), será pospuesto, y hasta el momento no se ha confirmado una fecha re-ajustada.