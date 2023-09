Con 40 años de trayectoria en su haber, uno podría pensar que los errores ya no son parte de la rutina de Metallica. Sin embargo, no hay nada más humano que cometer errores y, recientemente, James Hetfield olvidó toda una sección de la canción “You Must Burn”, que forma parte de su álbum más reciente, ’72 Seasons’ (2023).

Desde abril, Metallica ha estado recorriendo el mundo como parte de su gira M72. Recientemente, la banda llegó a Norteamérica y durante una de sus presentaciones en Arlington, Texas, el experimentado James Hetfield olvidó tocar todo un segmento de guitarra. Lo más destacado de esta situación fue que el concierto se estaba transmitiendo en vivo, por lo que el error no pasó desapercibido.

En una entrevista reciente con John Holmberg en su podcast 98KUPD (vía Blabbermouth), Robert Trujillo mencionó esta anécdota. Aunque destacó la importancia del profesionalismo, también expresó que, a estas alturas, lo que buscan es divertirse, por lo que un error o dos de vez en cuando no son tan graves. Incluso si el espectáculo está siendo transmitido al mundo entero.

“… Incluso en el segundo show, el domingo por la noche, James olvidó toda una sección de ‘You Must Burn!’, la sección central. Y en ese momento todos nos miramos unos a otros, como, ‘¿Qué está pasando?’ Y lo corrigió después, frente a todos, frente a la cámara. Y pensé que era genial, porque no sucede mucho. Y que sucediera, y sucedió en vivo…”

Durante el segmento en cuestión, Hetfield se disculpó ante la audiencia, y reconoció que lo acababa de hacer era muy poco profesional. “Lo arruiné. Lo siento. Qué poco profesional. Dejé fuera una parte entera. Lo haremos en el próximo show”, dijo.

También, durante el show que ofrecieron en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , Kirk Hammett se olvidó de una parte de la balada insignia del conjunto, “Nothing Else Matters“. En un video filmado por un fan, se puede ver al guitarrista tocando un puñado de notas equivocadas antes de detenerse y levantar las manos en señal de derrota, antes de declarar a la audiencia:

“Está bien, es el primer show. Voy a hacer esta introducción para ustedes otra vez. Simplemente no es lo suficientemente bueno para mí, y si no es lo suficientemente bueno para mí, no es lo suficientemente bueno para ustedes”.

Como se informó anteriormente, Metallica atrajo a casi 80 mil fanáticos al SoFi Stadium en Los Ángeles el 25 de agosto en su primero de dos shows en el lugar. Fue la mayor multitud en la historia del estadio del sur de California, que se inauguró en septiembre de 2020. En el camino incluso rompieron el récord impuesto por Taylor Swift, quien recientemente tocó conciertos consecutivos ahí mismo.