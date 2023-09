Después de mucha especulación y años de inactividad creativa, The Rolling Stones anuncian su primer álbum inédito desde 2005, y el primero desde la muerte del baterista Charlie Watts. Se titula ‘Hackney Diamonds’, incluirá 12 temas y saldrá a la venta el 20 de octubre, precedido por el sencillo principal “Angry“.

Keith Richards, Ronnie Wood y Sir Mick Jagger anunciaron el álbum hoy (miércoles 6 de septiembre) en un acto celebrado en Hackney, Inglaterra. El nuevo álbum contará con Steve Jordan en el lugar de Watts, un baterista que Richards dijo que conocían desde “hace mucho tiempo” y que también ocupó el asiento de Watts en su gira de este verano.

‘Hackney Diamonds’ será el primer esfuerzo en general de The Rolling Stones desde ‘Blue & Lonesome’, de 2016, que incluía versiones de las canciones de Little Walter y Howlin’ Wolf que les inspiraron por primera vez para formar una banda en la década de 1960.

Antes de eso, su último álbum de material original fue ‘A Bigger Bang’, de 2005, anunciado como una vuelta a lo básico, pero que no alcanzó las cuotas logradas por clásicos como ‘Sticky Fingers’ o ‘Exile On Main Street’.

Sir Mick explicó (vía BBC): “El álbum tiene 12 temas. La mayoría son con Steve, pero dos son temas que grabamos en 2019 con Charlie”.

‘Hackney Diamonds’ está precedido por un nuevo sencillo principal, “Angry”, que también recibió su estreno en el evento en Hackney. La actriz de ‘The White Lotus’ Sydney Sweeney, quien estuvo sentada en primera fila durante el evento de lanzamiento y que fue entrevistada por el presentador Jimmy Fallon; protagoniza el video oficial de la canción.

Al hablar de la grabación del álbum, Wood dijo a Fallon: “En realidad, lo hicimos bastante rápido. Había muchas ideas flotando por ahí, las juntamos justo antes de la Navidad del año pasado y nos pusimos manos a la obra”.

El álbum contará con la participación de Lady Gaga, y se rumora que otras estrellas invitadas son Sir Paul McCartney y Stevie Wonder.

Sir Mick dijo que el sonido del álbum era “furioso”, como el título del single principal, pero añadió que había una mezcla “ecléctica” de géneros en el disco, incluyendo canciones de amor y baladas.

“No quiero ser pretencioso, pero no habríamos sacado este disco si no nos hubiera gustado de verdad. Dijimos que teníamos que hacer un disco que nos gustara de verdad. Estamos bastante satisfechos con él, no somos presumidos, pero esperamos que les guste a todos”.