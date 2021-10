Como el reconocible líder de Metallica, James Hetfield es uno de los cantantes más populares del heavy metal. Sin embargo, si el conjunto hubiera cumplido su deseo, podría haber sido conocido únicamente como el guitarrista del grupo. Hetfield presenta un nuevo segmento llamado “Road Dog Brothers” en el canal Mandatory Metallica de SiriusXM, y en él recordó un momento en el que la banda ofreció el puesto de vocalista principal a John Bush, de Armored Saint.

Hetfield comenzó diciendo: “Muchos de [nuestros] primeros recuerdos se celebraron junto a una banda llamada Armored Saint, que era un grupo de Los Ángeles a principios de los 80″.

Y pese a que parece una locura no haber aceptado en su momento formar parte de Metallica; Bush también tiene algo que decir al respecto. En una antigua entrevista [compartida por Blabbermouth], explicó:

Metallica me pidió que me uniera, pero dije que no por todas las razones correctas . La gente debe pensar que es una locura, pero hay que recordar la escena de entonces. Metallica no era nadie. Armored Saint estaba de moda; hay que recordarlo. Además, yo estaba muy unido a los chicos desde la escuela primaria. Armored Saint estaba recibiendo interés de todo tipo de lugares, y teníamos un montón de gente que empezaba a acudir a los conciertos.

En otra entrevista con National Rock Review, Bush dijo:

Me sentí halagado cuando la banda me propuso las ideas. Pero simplemente no era mi destino estar en Metallica. Habría cambiado la cara del heavy metal, y no necesito esa presión. James es un vocalista increíble. Realmente se desarrolló a través de los años, y no puedo imaginar a nadie más allí.

Vía National Rock Review.