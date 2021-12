La vuelta de conciertos y festivales aún en el contexto pandémico no para, y en esta ocasión le toca a la Doncella de Hierro, es decir, Iron Maiden; quienes confirmaron su regreso a México durante 2022 para presentar su ‘Legacy of The Beast World Tour’.

Fue en septiembre del 2019 cuando la agrupación inglesa se presentó por última vez en territorio nacional, ofreciendo tres actuaciones seguidas en el Palacio de los Deportes. En aquella ocasión, los shows también pertenecieron al Legacy of The Beast Tour, e incluso se grabaron para posteriormente incluirse en un álbum en vivo.

Tres años y una crisis sanitaria después, Iron Maiden está listo para volver a la ciudad con un show que promete no ser igual al anterior. En primer lugar, recordemos que el 3 de septiembre del año en curso Maiden lanzó ‘Senjutsu’, decimoséptimo álbum en su trayectoria artística y el primer inédito en 6 largos años. Además, el conjunto asegura que traerá consigo invitados especiales -aún no revelados- que con toda seguridad harán del espectáculo algo único.

Tocando grandes clásicos, así como nuevos sencillos de ‘Senjutsu’; Iron Maiden se presentará el próximo 7 de septiembre del 2022 en un recinto más ambicioso: el Foro Sol capitalino. La preventa para fans iniciará el 3 de diciembre, mientras que la preventa Citibanamex será los 6 y 7 de diciembre y la venta general arrancará el 8 de diciembre. Todo esto, a través del sistema Ticketmaster. Los precios quedan de la siguiente manera más cargos por servicio: