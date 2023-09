El rock y el metal celebrará una de sus fiestas más grandes durante el próximo mes de noviembre, cuando el festival Hell & Heaven realice su edición 2023 en el Foro Dinámico Pegaso, ubicado en Toluca, Estado de México. El cartel es protagonizado por Slipknot, Guns N’ Roses y Muse, y recientemente la lista completa de precios para el evento ha sido revelada.

La primera jornada del evento (3 de noviembre) será estelarizada por Slipknot, quienes gozan de un enorme fanbase en México. La última vez que los tuvimos en el país fue en 2022, presentándose también en el festival Hell & Heaven y en el recinto Calle 2 en Zapopan, Jalisco.

Guns N’ Roses, mientras tanto, actuarán durante el segundo día del festival, como parte de su actual gira global en la que están presentando tanto música nueva (como el sencillo “Perhaps”, recientemente debutado y “The General”, que se estrenará en octubre), además de los clásicos de su discografía.

El cierre estelar del evento correrá a cargo de Muse, que ha sido una adición polémica al cartel del Hell & Heaven 2023 debido a que su estilo musical contrasta con el resto de los exponentes del line up. Sin embargo, el trío inglés cuenta con un catálogo diverso, y recientemente escogimos las 10 Canciones más Pesadas que, sí o sí, Muse debería de tocar durante su set.

Otro de los pormenores del evento es el anuncio del escenario Temple Of Gods, donde se presentarán leyendas del género gótico, dark wave, EBM, e industrial como London After Midnight, The 69 Eyes, Lacrimosa, Front Line Assembly y más.

Además de los talentos anteriormente mencionados, el festival Hell & Heaven 2023 también contará con las actuaciones de Billy Idol, Tiger Army, Halloween, A Day to Remember, Coal Chamber, In Flames, Amon Amarath, Exodus y Mudvayne, por mencionar algunos.

El boletaje para el festival Hell & Heaven 2023 se venderá a través del sistema Fullpass Tickets, y los costos quedan de la siguiente manera:

Por día

General

Fase 1: Mil 590 pesos

Fase 2: Mil 880 pesos

Preferente

Fase 1: 2 mil 800 pesos

Fase 2: 3 mil 120 pesos

VIP

4 mil 520 pesos

Abono 2 días

General

Fase 1: 2 mil 600 pesos

Fase 2: 3 mil 130 pesos

Preferente

Fase 1: 4 mil 600 pesos

Fase 2: 5 mil 200 pesos

VIP

7 mil 500 pesos

Abono 3 días

General

Fase 1: 3 mil 990 pesos

Fase 2: 4 mil 690 pesos

Fase 3: 4 mil 990 pesos

Preferente

Fase 1: 6 mil 990 pesos

Fase 2: 7 mil 790 pesos

Fase 3: 8 mil 690 pesos

VIP