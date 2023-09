El ícono de Salford y poeta punk, John Cooper Clarke, se unió a Arctic Monkeys en su segunda noche en el estadio Forest Hills de Nueva York el sábado pasado, reporta IH.

Clarke abrió el show de la banda con una interpretación en solitario de su poema I Wanna Be Yours, que Arctic Monkeys versionó en su quinto álbum de estudio, AM (así es, la canción está inspirada y basada en el poema de su autoría).

La aparición de Clarke se produjo mientras la banda celebraba el décimo aniversario del álbum.

Dr John Cooper Clarke reciting I Wanna Be Yours on AM's 10th anniversary 🤍



🎥 savingchasehttps://t.co/pOZnBU6gRq pic.twitter.com/g7EtGmNHVG — Arctic Monkeys Japan (@ArcticMonkeysJP) September 10, 2023

“Como fanáticos de Arctic Monkeys, estarán familiarizados con la canción” I Wanna Be Yours “. Bueno, mi nombre es Dr. John Cooper Clarke y soy responsable de la mayor parte de la letra de esa canción. Así que mi versión dice así.” – Dr. John Cooper Clarke

La banda pasó a tocar la pista completa cómo la primera canción de su show, y también se la dedicó a Clarke, quien grabó la pieza por primera vez en su álbum de 1982 Zip Style Method.

AM es el quinto álbum de estudio de los Arctic, mismo que producido por James Ford y coproducido por Ross Orton en Sage & Sound Recording en la ciudad de Los Ángeles y Rancho De La Luna en Joshua Tree, California.

Desde su lanzamiento un 09 de septiembre del 2013 a través de Domino Recording Company, el álbum fue considerado un parteaguas en la carrera de la banda pues extendió una mirada mucho más apegada al rock n’ roll como base, que al género alternativo quien siempre aludieron en sus inicios.