Una de las agrupaciones que más ha evolucionado son los Arctic Monkeys. Pasaron de tocar un rock ruidoso a otro más sofisticado, y líricamente exploran temas más maduros. Esto último se debe al líder Alex Turner, responsable de la mayor parte de la escritura. Con influencias que abarcan desde la poesía hasta el cine, Turner se ha convertido en un rimador maestro, cuyas composiciones pueden caer en la categoría de lo abstracto. Es algo que el propio Turner admite, pues en alguna ocasión reveló el disco más extraño de la banda.

Hablando con Vulture en 2018, Alex Turner dijo que ‘Suck It and See’, el álbum que produjo canciones como “Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair” y “Black Treacle”, era el raro de su catálogo. Y no por sus cualidades musicales, sino por donde fue escrito. Como parte de un panorama más amplio, dejó en claro que la ubicación importa cuando escribe.

“Escribí la mayor parte del nuevo álbum en mi casa en Los Ángeles en una habitación donde no creo que nadie pueda escucharme”, dijo Turner. “Nunca he escrito una canción en la camioneta de camino a algún lugar. Nunca he escrito mucho en la carretera, y todo lo que he escrito cerca de un cuerpo de agua también ha sido malo”. “Además, no podría decirte cómo, pero cuando vivía en Nueva York, creo que el sistema de cuadrícula me hizo escribir de manera diferente. Nunca había escrito en un primer piso, y luego escribí [2011] Suck It and See en un apartamento del quinto piso, y ese es el extraño entre nuestros álbumes”.

Además de considerar las piezas raras de su inventario, Alex Turner también le ha dado la espalda a otras de sus composiciones tempranas. Tal es el caso de “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, favorita de los fanáticos pero no del autor, pues la ha llegado a considerar “una porquería”. Entérate de los detalles por aquí.