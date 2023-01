Recientemente a través de CoS, se reveló que Hayley Williams, líder de Paramore, ha evitado tocar la guitarra en el escenario para evitar comentarios sexistas por parte del público varonil que por más que crecen, parecen no dejar sus ideologías machistas.

Durante una conversación para el Face to Face podcast junto a Rhian Teasdale & Hester Chambers de Wet Leg, Williams confesó que una de las cosas más cansadas de ser una mujer dentro de la industria de la música, es que constantemente está expuesta a comentarios estúpidos y sexistas tanto en el internet como en la disquera:

“Oh, mírenla, tiene una guitarra pero seguro ni la sabe tocar. Oh, miren, la señorita decidió tocar 2 acordes y ya, qué rockera”. Es cansado y es estúpido. Por eso prefiero ni siquiera agarrar una maldita guitarra en el escenario para evitar la mayor cantidad de comentarios negativos posibles”.

Si bien, es una pena que por esta clase de cosas Hayley no se desempeñe en la guitarra, al mismo tiempo esto ha dado paso a que pueda desarrollarse como la increíble artista y performer que es en el escenario.

Aunque si lo ponemos en la balanza, no, esto no está bien. Sin embargo, Williams parece no darle tanta ignorancia.

