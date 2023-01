No es ningún secreto que Jimmy Page tomó cientos de riffs, acordes y progresiones de otras canciones que fue conociendo con el paso de los años para inlcluirlos en canciones de Led Zeppelin. Sin embargo, existe una que le parecía tan, tan obvio, que de hecho, confiesa que le incomodaba tocar en vivo reporta rockcelebrities.

Alguna vez durante una entrevista para una estación de radio en San Francisco, el guitarrista fue cuestionado con relación a su sentir respecto a toda la discografía de Zeppelin.

Como era de esperarse, ninguna banda es perfecta y ni siquiera el guitarrista más improtante de todos los tiempos, se sentía 100% convencido de la música que llegó a realizar junto a Plant, Bonham y John Paul Jones.

Incluso, la canción forma parte del último disco que la banda realizó un poco por compromiso, antes de tener que lanzar otro más de puras sesiones y canciones bateadas que dejaron en el ataúd.

¿El nombre del sencillo? “All Of My Love”, mismo que desde hace años tiene algunas dudas de si Page se robó gran parte de lo que correspondía a la guitarra de Martin Quittenton, quien fuera guitarrista de Sir Rod Stewart, en el ’79.

Como alguna vez comentaron, los últimos dos discos de Zeppelin realmente no fueron por gusto; la banda tenía una deuda con la disquera y para poder terminarla, dos álbums más debían ser entregados.

Uno fue precisamente ‘In Through the Out Door‘ y el otro ‘Coda‘. Así que no es ninguna sorpresa que el disgusto más grande de Page venga de este álbum.

