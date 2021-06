Además de la música per sé, Spotify es el hogar de otro tipo de contenidos auditivos como lo son podcasts, audiolibros y soundtracks. Hablando específicamente de los terceros; la compañía dio a conocer recientemente la lista con las bandas sonoras y canciones más reproducidas en toda la historia de la plataforma.

Los datos fueron obtenidos por la empresa británica de streaming Freesat, que analizó más de 100 soundtracks de series y programas de televisión disponibles en Spotify.

A partir de los resultados, la plataforma sueca pudo determinar las bandas sonoras más reproducidas, la media de reproducciones por banda sonora, los temas más queridos, y la canción más reproducida de los soundtracks más destacados.

En las 10 mejores bandas sonoras de Spotify aparecen una gran variedad de programas, desde el gigantesco hito televisivo de HBO, ‘Game of Thrones’, hasta el drama adolescente ‘Euphoria’

El programa que encabeza la lista internacional de soundtracks más reproducidos es la exitosa serie de Netflix, ‘Stranger Things’. La serie, que regresará en 2022 con su cuarta temporada; obtuvo el primer puesto con cinco mil millones de reproducciones. Esto supone un avance significativo con respecto al segundo puesto, ‘One Tree Hill’, que ha conseguido 1,700 millones de transmisiones.

En la sección de ‘tema musical’ más reproducido la lista se desvió ligeramente con respecto a la anterior; y canciones de ‘Supernatural’ y ‘Friends’ se colaron en los primeros lugares. Por su parte, el sencillo más reproducido, extraído de las bandas sonoras destacadas, fue “Africa” by Toto (‘Stranger Things’), seguido de “Naive” de The Kooks (‘One Tree Hill‘), y “You Can Call Me Al” de Paul Simon (‘This Is Us’).

Conoce la lista de programas y su número de reproducciones a continuación. Puedes consultar el conteo completo por aquí.

Bandas sonoras más reproducidas en Spotify

‘Stranger Things’ – 5 mil millones de reproducciones

‘One Tree Hill’ – 1.700 millones de reproducciones

‘This Is Us’ – 1.300 millones de reproducciones

‘Game Of Thrones’ – 1.000 millones de reproducciones

‘The O.C.’ – 958 millones de reproducciones

‘Big Little Lies’ – 860 millones de reproducciones

‘Orange Is The New Black’ – 857 millones de reproducciones

‘The Marvelous Mrs. Maisel’ – 709 millones de reproducciones

‘Euphoria’ – 544 millones de reproducciones

‘Empire’ – 476 millones de reproducciones

Tema principal más reproducido en Spotify