La noche de ayer (14 de marzo), los Foo Fighters cumplieron la promesa que tenían con el público mexicano, y finalmente se presentaron en Foro Sol capitalino tras los retrasos que supuso la pandemia del Coronavirus.

Y es que aún en medio de la crisis sanitaria global, los rockeros liderados por Dave Grohl estrenaron ‘Medicine At Midnight’ en febrero del 2021, décimo material de estudio en su discografía, y el motivo promocional principal de su actual gira de estadios.

Es por ello que, además de los grandes clásicos que enloquecen a los fanáticos como “The Pretender”, “My Hero”, “Everlong”, “Times Like These” y “Walk”; el conjunto introdujo varias de sus nuevas canciones al público mexicano siendo “Love Dies Young”, corte con el que cierra el disco, tocado por primera vez en vivo desde el recinto capitalino.

La jornada, que incluyó 23 cortes sin ningún tipo de encore y/o pausa, también contempló una sección de covers con “You Should be Dancing” de los Bee Gees, “Somebody to Love” de Queen, y un combo multifacético de “My Generation” Y “Blitzkrieg Bop”.

“Han sido dos largos años y la situación fue que, en estos dos años estuvimos esperando en casa solos y estuvimos bailando solos, pero ahora ya no quiero bailar solo, quiero que todos ustedes me muestren sus pasos, así como yo lo hago…”. Dave Grohl.

Esta noche los #FooFighters homenajearon a Queen con un cover de "Somebody to love", a cargo del baterista Taylor Hawkins, que cambió lugares con Dave Grohl para esta canción pic.twitter.com/lEqjJDYFVW — Bel ✌🏼 (@beelgtz) March 16, 2022

“Love Dies Young”, por su parte, fue presentado como el último sencillo promocional de ‘Medicine At Midnight’ en noviembre del 2021, y ofreció un divertido video oficial protagonizado por el actor Jason Sudeikis.

Sudeikis, quien interpreta a “Ted Lasso” en la popular serie cómica/deportiva de Apple TV +, apareció en el video de los Foo reinterpretando su personaje de entrenador, pero ahora de un bizarro equipo de nado sincronizado.