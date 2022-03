La rapera Cardi B hizo arder las redes sociales ayer (15 de marzo) por la tarde, tras tuitear un breve clip del vídeo de “I’m Not Okay (I Promise)” de My Chemical Romance.

“Ya no hacen música como esta”, escribió en Twitter, lo que provocó una avalancha de respuestas de los MCRmy (nombre otorgado a los fans más entregados de My Chemical Romance) e incluso llamó la atención de la banda. El guitarrista Frank Iero pareció ser el primer miembro de My Chemical Romance en ver el tuit de Cardi B, que retuiteó y expresó su gratitud adjuntando un emoji de manos arriba entre dos corazones negros.

Unas horas más tarde, la cuenta oficial de My Chemical Romance en TW le devolvió el amable gesto, comentando: “¡Grazie mille Cardi!”. La frase en italiano, que se traduce como “Gracias Cardi”, se sospecha que también es obra de Iero, de quien los fanáticos se burlaron ligeramente en los comentarios posteriores. “Frank CIERRA LA CUENTA”, dijo un fan, mientras que otro comentó: “Frank no seas egoísta no eres el único que maneja la cuenta”.

Grazie mille Cardi! — My Chemical Romance (@MCRofficial) March 16, 2022

Sin embargo, tras la bizarra interacción digital, las cosas se pusieron bastante extrañas en el perfil de Iero. No es que escuchar canciones tan opuestas mezcladas entre sí sea poco habitual en Internet, pero una hábil mezcla de “Welcome to the Black Parade” de My Chemical Romance y la polarizante “WAP” de Cardi B es -francamente- algo que no vimos venir.

Un usuario de Twitter publicó un remix de las dos canciones e internet hizo lo que mejor sabe hacer y entregó una rareza con un mashup completo del par de temas, que se puede escuchar en el tuit a continuación.