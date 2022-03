La última vez que los Foo Fighters se presentaron junto a Taylor Hawkins, fue durante la edición pasada de Lollapalooza Argentina en la que, en una emotiva presentación, el público reventó en llanto cuando la banda interpretó “Everlong“.

La canción estrenada en 1997 como parte del exitoso y ahora legendario álbum, ‘The Colour and the Shape‘ de los Foo Fighters, se convirtió en uno de esos clásicos románticos de la época para todos los fanáticos del género que se enamoraron tanto del disco como de la banda en aquellos entonces.

Hoy, tras el fallecimiento de Taylor Hawkins, fundador y baterista de los Foo, “Everlong” ha cobrado un valor sentimental gigantesco que rebasa las palabras y solamente se puede explicar con sentimientos.

¿Quieren sentirlo? Chequen por acá el video de la última vez que Hawkins interpretó este éxito con la banda:

En otras noticias, Coldplay ha rendido homenaje a Taylor en su última presentación en el Auditorio BBVA de la ciudad de Monterrey.