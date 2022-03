Dave Grohl aún no ha compartido una declaración pública-personal sobre la lamentable muerte de su compañero de banda en Foo Fighters, Taylor Hawkins, pero sus memorias del 2021, ‘The Storyteller: Tales of Life and Music’, ofrecen una visión particular de cómo comenzó su hermosa amistad.

En las memorias, Grohl llama a Hawkins su “hermano de otra madre” y asegura que sería capaz de “recibir un balazo por él”. Pero quizás la parte más conmovedora del extracto es la forma en que el vocalista describe a Hawkins.

“Atravesando la habitación como un tornado F5 de alegría hiperactiva estaba Taylor Hawkins”, escribió Grohl. “Mi hermano de otra madre, mi mejor amigo, un hombre por el que recibiría una bala”. Dave Grohl vía The Storyteller.

Grohl, quien perdió a otro compañero de banda en Nirvana, Kurt Cobain, cuando se suicidó en 1994; sostenía un vínculo aún más profundo con Hawkins. Tuvieron una conexión instantánea al conocerse, y Grohl lo llamó “amor a primera vista”.

“Al conocernos, nuestro vínculo fue inmediato, y nos fuimos acercando con cada día, cada canción, cada nota que tocamos juntos. No tengo miedo de decir que nuestro encuentro fortuito fue una especie de amor a primera vista, que encendió una ‘llama gemela’ musical que sigue ardiendo hasta hoy. Juntos, nos hemos convertido en un dúo imparable, sobre el escenario y fuera de él, en busca de cualquier aventura que podamos encontrar”. “Estamos absolutamente destinados a ser, y estoy agradecido de que nos hayamos encontrado en esta vida”. Dave Grohl vía The Storyteller.

El viernes (25 de marzo), Foo Fighters anunció la muerte de Hawkins a los 50 años de edad, a través de sus cuentas en redes sociales. El baterista fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Bogotá, Colombia, según las primeras noticias locales.

La muerte se produjo horas antes de que Foo Fighters subiera al escenario del Festival Estéreo Picnic de la capital sudamericana. Al parecer, la causa de la muerte de Hawkins fue un paro cardiaco fulminante derivado de una sobredosis. Por ahora, la información más reciente es que el informe forense encontró 10 sustancias en su cuerpo, entre ellas marihuana, opioides (heroína, fentanilo y morfina), antidepresivos tricíclicos y benzodiacepinas.